2019-06-18T13:12:30+03:00
Происшествия

В Рыбинске пропал подросток с триколором на шее

17-летний Руслан Баталяхин ушел из дома
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: СУ СК РФ по Ярославской областиФото: СУ СК РФ по Ярославской области
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В Рыбинске пропал 17-летний подросток. Руслан Баталяхин ушел из дома 11 июня и до сих пор не вернулся. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Руслан был одет в синюю толстовку с серыми рукавами и триколором на воротнике, под ней черная футболка с белой надписью, на ногах темно-синие спортивные штаны и серые кроссовки. При себе у пропавшего был черный рюкзак.

Подросток невысокого роста, около 170 см, худощавый, волосы короткие русые, глаза карие.

Из особых примет шрам на ноге.

Если вы знаете, где может находиться Руслан, или видели его после 11 июня, просим позвонить по телефонам: 8(4855) 28-12-81, или по телефонам "02", "102" или "112" (с сотового)

ИСТОЧНИК KP.RU

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