В Ярославском районе в пожаре погиб 55-летний мужчина
Проводится доследственная проверка
По предварительным данным причиной пожара стала непотушенная сигаретаФото: СУ СКР по Ярославской области
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В ночь с 17 на 18 июня в деревне Поршино загорелся частный дом. В доме находился 55-летний хозяин, он погиб.
– По факту произошедшего Ярославским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка, – сообщили в ведомстве.
Следователи осмотрели место пожара, опросили свидетелей и очевидцев, а тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.
По предварительным данным, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем – непотушенной сигареты.
ИСТОЧНИК KP.RU