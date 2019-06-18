В Ярославском районе в пожаре погиб 55-летний мужчина

СЕГОДНЯ 12:40 2019-06-18T12:40:12+03:00

По предварительным данным причиной пожара стала непотушенная сигарета Фото: СУ СКР по Ярославской области

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В ночь с 17 на 18 июня в деревне Поршино загорелся частный дом. В доме находился 55-летний хозяин, он погиб.

– По факту произошедшего Ярославским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка, – сообщили в ведомстве.

Следователи осмотрели место пожара, опросили свидетелей и очевидцев, а тело погибшего направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По предварительным данным, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем – непотушенной сигареты.

ИСТОЧНИК KP.RU