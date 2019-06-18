2019-06-18T11:21:54+03:00
Общество

В День памяти в Ярославле перекроют движение у Музея боевой славы и у Вечного огня

Участки улиц Почтовая и Угличская перекроют 21 и 22 июня
Роман РЫЖИКОВ
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Вечером у мемориала пройдут памятные мероприятияВечером у мемориала пройдут памятные мероприятияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ярославле в День памяти перекроют движение на некоторых улицах: с 20 часов 21 июня до 11 часов 22-го нельзя будет ездить, останавливаться и парковаться у Вечного огня, на улице Почтовой. А 22 июня с 9 до 14 часов вводится временное ограничение движения, остановки и стоянки транспортных средств у Музея боевой славы, между улицами Белинского и Жукова по Угличской.

Ярославцев и гостей города просят отнестись к ограничениям с внимательностью и пониманием.

Напомним также, с 21 по 24 июня в Ярославле ограничат движение на участке улицы Республиканской

ИСТОЧНИК KP.RU

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