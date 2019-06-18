Пришел в гости к подруге и не смог совладать с собой: рыбинцу грозит до 10 лет

СЕГОДНЯ 10:58 2019-06-18T10:58:53+03:00

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Житель Рыбинска чуть не отправил на тот свет жителя Углича, и всё из-за девушки. 36-летний мужчина пришел в гости к своей подруге, а там уже было двое мужчин. Казалось бы, в тесноте да не в обиде, но вскоре компания уменьшилась: 40-летнего мужчину из гостей увезли в больницу с ножевым ранением.

Рыбинцу, устроившему поножовщину, грозит до десяти лет тюрьмы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Идет расследование уголовного дела

ИСТОЧНИК KP.RU