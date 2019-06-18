Следственный комитет разберется с перебоями в выдаче льготных лекарств в Ярославской области
Следственный комитет разберется с перебоями в выдаче лекарств для льготников в Ярославской области. Поводом для проверки стали сообщения о нарушениях, выявленных в регионе Росздравнадзором.
- В эфире федеральных телеканалов вышли сюжеты о проблемах с льготным обеспечением граждан льготными лекарствами и в этой связи были озвучены данные Росздравнадзора и прокуратуры о результатах проведенной ведомствами проверки. При этом значительные нарушения выявлены, в том числе, в деятельности департамента здравоохранения Ярославской области, - говорится в информации СУ СКР по Ярославской области.
В частности, озвучивается, что пожилая женщина вынуждена была покупать жизненно важный препарат за свои деньги. Другая жительница области с астмой должна была получить шесть ингаляторов в этом году, но получила три, а замена препарата на другой привела к побочным эффектам.
- Также журналисты сообщили о матери, которая вынуждена добиваться выдачи лекарства для сына, однако чиновники решили выдать аналог препарата, который не подходит. Еще одна женщина из Ярославской области утверждает, что её сын скончался из-за нехватки лекарств. По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина по озвученным доводам организована процессуальная проверка, - добавляют в ведомстве.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU