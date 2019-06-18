Невнимательный рыбинец оставил в магазине часы, которые тут же украл хитрый покупатель
Возбуждено уголовное дело
Изменить размер текста:
В рыбинском микрорайоне Мариевка местный житель забыл на кассе свои часы стоимостью 4 тысячи рублей. Когда он вспомнил это и хотел забрать вещь, то ее уже не было. Мужчина обратился в полицию. Сотрудники полиции нашли 25-летнего подозреваемого. Молодой человек рассказал, что увидел, как рыбинец показывает знакомым продавцам часы, а затем случайно оставляет их на кассе. Он пользуется ситуацией, забирает вещь и уходит.
Часы у подозреваемого изъяли, а по факту кражи возбудили уголовное дело. Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU