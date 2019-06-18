Невнимательный рыбинец оставил в магазине часы, которые тут же украл хитрый покупатель

СЕГОДНЯ 09:40 2019-06-18T09:40:42+03:00

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В рыбинском микрорайоне Мариевка местный житель забыл на кассе свои часы стоимостью 4 тысячи рублей. Когда он вспомнил это и хотел забрать вещь, то ее уже не было. Мужчина обратился в полицию. Сотрудники полиции нашли 25-летнего подозреваемого. Молодой человек рассказал, что увидел, как рыбинец показывает знакомым продавцам часы, а затем случайно оставляет их на кассе. Он пользуется ситуацией, забирает вещь и уходит.

Часы у подозреваемого изъяли, а по факту кражи возбудили уголовное дело. Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU