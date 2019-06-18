2019-06-18T09:42:55+03:00
Общество

Двойное вскрытие: ярославские спасатели взломали квартиру и освободили из ванной комнаты маму плачущего младенца

Женщина заперла квартиру и заперлась в ванной комнате, где замок оказался неисправным
Екатерина РЯБЦЕВА
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Малыш плакал так, что слышали соседиМалыш плакал так, что слышали соседиФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА
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В одной из квартир в доме на Большой Федоровской оказались заперты сразу два человека – молодая женщина и грудной ребенок. Весь подъезд содрогался от плача малыша. Оказалось, что подруга мамы пошла в магазин, и та закрыла входную дверь на «ночник» – так называемый замок. Сама хозяйка квартиры зашла в ванную комнату. Там-то и случилось ЧП. Женщина заперла дверь ванной с неисправным замком, а когда ее подруга вернулась из магазина, то входную дверь ей открыть было некому. Грудничок начал плакать, но ни оставшаяся снаружи подруга, ни сама мать, запертая в ванной комнате, не могли к нему подойти.

Приехавшие спасатели за 3 минуты открыли дверь, проверили малыша и освободили маму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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