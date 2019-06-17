В Ярославскую область идут дожди и облачность

СЕГОДНЯ 21:00 2019-06-17T21:00:19+03:00

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18 июня в Ярославле пойдут дожди. Ночью осадков не ожидается, а днем синоптики предсказывают облачную с прояснениями погоду. В некоторых районах области прогремят летние грозы. Ветер – 5-10 метров в секунду. При грозе порывы ветра увеличатся до 15 метров в секунду. Ночью температура воздуха упадет до 9-14 градусов. Днем воздух станет теплее – 21-26 градусов. Метеорологическая видимость хорошая: 6000-9000 метров.

Выходя из дома, не забудьте зонтик. Во время грозы не ходите под деревьями и линиями электропередач.

ИСТОЧНИК KP.RU