На Тутаевском шоссе в Ярославле столкнулись две иномарки: двое детей госпитализированы
«Фольксваген» ударил «Пежо», обе машины серьезно пострадали
В аварии пострадали мальчик 2008-го и девочка 2015 года рожденияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 17 июня, в Ярославле произошло серьезное ДТП, в котором пострадали дети. На Тутаевском шоссе дорогу не поделили две иномарки. «Фольксваген» под управлением 19-летнего молодого человека врезался в «Пежо», за рулем которого находилась 35-летняя женщина. В салоне французской иномарки находилось двое детей. Удар пришелся в заднюю пассажирскую дверь с водительской стороны.
- Госпитализирован мальчик 2008 года рождения и девочка 2015-го, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
По чьей вине произошло ДТП, устанавливает полиция
ДТП Ярославль Тутаевское шоссе 17 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU