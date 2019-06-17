На Тутаевском шоссе в Ярославле столкнулись две иномарки: двое детей госпитализированы

СЕГОДНЯ 18:26 2019-06-17T18:27:27+03:00

В аварии пострадали мальчик 2008-го и девочка 2015 года рождения Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В понедельник, 17 июня, в Ярославле произошло серьезное ДТП, в котором пострадали дети. На Тутаевском шоссе дорогу не поделили две иномарки. «Фольксваген» под управлением 19-летнего молодого человека врезался в «Пежо», за рулем которого находилась 35-летняя женщина. В салоне французской иномарки находилось двое детей. Удар пришелся в заднюю пассажирскую дверь с водительской стороны.

- Госпитализирован мальчик 2008 года рождения и девочка 2015-го, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По чьей вине произошло ДТП, устанавливает полиция

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.yar.kp.ru/video/embed/715142" frameborder="0"></iframe> ДТП Ярославль Тутаевское шоссе 17 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU