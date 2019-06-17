2019-06-17T18:27:27+03:00
Происшествия

На Тутаевском шоссе в Ярославле столкнулись две иномарки: двое детей госпитализированы

«Фольксваген» ударил «Пежо», обе машины серьезно пострадали
Роман РЫЖИКОВ
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В аварии пострадали мальчик 2008-го и девочка 2015 года рожденияВ аварии пострадали мальчик 2008-го и девочка 2015 года рожденияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 17 июня, в Ярославле произошло серьезное ДТП, в котором пострадали дети. На Тутаевском шоссе дорогу не поделили две иномарки. «Фольксваген» под управлением 19-летнего молодого человека врезался в «Пежо», за рулем которого находилась 35-летняя женщина. В салоне французской иномарки находилось двое детей. Удар пришелся в заднюю пассажирскую дверь с водительской стороны.

- Госпитализирован мальчик 2008 года рождения и девочка 2015-го, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

По чьей вине произошло ДТП, устанавливает полиция

ДТП Ярославль Тутаевское шоссе 17 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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