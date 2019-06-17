2019-06-17T16:43:55+03:00
Общество

В Ярославле акционерное общество задолжало государству 82 миллиона рублей

В счёт погашения долга у организации арестовали имущество
Полина ЗАЙЦЕВА
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Стоимость арестованного имущества эксперты оценили в 34 миллиона рублей. Фото: УФССП по Ярославской области.Стоимость арестованного имущества эксперты оценили в 34 миллиона рублей. Фото: УФССП по Ярославской области.
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В Ярославле судебные приставы начали исполнительное производство в отношении акционерного общества, которое задолжало государству крупную сумму денег. Установлено, что долг организации составил 82 миллиона рублей.

- Приставами было выявлено имущество должника, на которое незамедлительно был наложен арест, - уточнили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - Так, в акте описи и ареста оказались: три земельных участка, здание общежития и два нежилых здания.

Предварительная стоимость арестованного имущества эксперты оценили в 34 миллиона рублей. После точной оценки имущества все здания и земельные участки будут переданы на реализацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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