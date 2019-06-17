В Ярославле хулиганы взломали и ограбили спасательный пост на городском пляже

СЕГОДНЯ 16:10 2019-06-17T16:10:38+03:00

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В Ярославле на Центральном пляже взломали спасательный пост. Предположительно это случилось в воскресенье вечером или в ночь с воскресенья на понедельник. Как только спасатели «Центра гражданской защиты» обнаружили варварство, тут же вызвали полицию. Полиция зафиксировала факт вскрытия металлических жалюзи и разбитое окно. Хулиганы проникли во внутрь и украли спасательное снаряжение, которое необходимо для оказания помощи тонущим.

Спасатели просят горожан не оставаться равнодушными и сообщать о таких происшествиях по телефону 72-29-57.

ИСТОЧНИК KP.RU