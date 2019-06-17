В Некоузском районе пожар унес жизни двух человек
В Ярославской области во время пожара погибли люди. В Некоузском районе сгорел частный дом. Огонь вспыхнул в деревне Назарово в минувшую субботу, 15 июня. Сигнал поступил на пульт пожарных в 22:27. Пламя тушили четыре пожарные машины.
- В результате пожара погибли 39-летний хозяин жилища и его 55-летняя сожительница. По факту произошедшего Мышкинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.
Тела погибших отправили на экспертизу, чтобы определить точную причину смерти. Предварительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с печным оборудованием.
Здание удалось потушить только к утру. Дом площадью 143 квадратных метра сгорел полностью
ИСТОЧНИК KP.RU