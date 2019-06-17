В Некоузском районе пожар унес жизни двух человек

СЕГОДНЯ 15:18 2019-06-17T15:18:17+03:00

С огнем боролись четыре пожарные машины и восемь человек. Потушить пожар удалось только к утру Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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В Ярославской области во время пожара погибли люди. В Некоузском районе сгорел частный дом. Огонь вспыхнул в деревне Назарово в минувшую субботу, 15 июня. Сигнал поступил на пульт пожарных в 22:27. Пламя тушили четыре пожарные машины.

- В результате пожара погибли 39-летний хозяин жилища и его 55-летняя сожительница. По факту произошедшего Мышкинским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.

Тела погибших отправили на экспертизу, чтобы определить точную причину смерти. Предварительно, пожар начался из-за неосторожного обращения с печным оборудованием.

Здание удалось потушить только к утру. Дом площадью 143 квадратных метра сгорел полностью

ИСТОЧНИК KP.RU