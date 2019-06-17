Схватил и посадил в машину: в Ярославле осудят похитителя невест

СЕГОДНЯ 15:10 2019-06-17T15:10:15+03:00

Они встретились на свадьбе друзей, и ярославна очень приглянулась решительному молодому человеку

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В конце декабря 2018 года 22-летний молодой человек вместе со своим приятелем сидел в машине недалеко от торгового центра в Дзержинском районе. Когда оттуда вышла девушка со своей мамой, то парень схватил ее и посадил в машину. Пассажиры тем времени отвлекали мать. Похититель отвез испуганную ярославну в жилой дом в Ярославском районе. Там она пробыла несколько часов. Родители девушки обратились в полицию. По факту похищения человека было возбуждено уголовное дело.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в ведомстве. – В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Свой поступок молодой человек объяснил симпатией к знакомой девушке, которую увидел на свадьбе друзей. Он хотел, чтобы похищенная стала его невестой.

Ярославец может отправиться на принудительные работы либо в тюрьму на пять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU