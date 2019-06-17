На «Кинотавре» показали Ярославль. «Керосин» пришелся по вкусу кинокритикам

СЕГОДНЯ 14:58 2019-06-17T14:58:52+03:00

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На фестивале «Кинотавр», завершившемся в минувшие выходные в Сочи, засветилась Ярославская область и ярославские актеры. Сразу два фильма пришлись по вкусу кинокритикам и получили престижные награды.

Так, кинолента «Керосин» Юсупа Разыкова с актрисой Волковского театра Еленой Сусаниной в главной роли получила награду имени Даниила Дондурея Гильдии киноведов и кинокритиков России. А картина «Давай разведемся» - награду за лучший сценарий, дебют и приз зрительских симпатий.

ИСТОЧНИК KP.RU