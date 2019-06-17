СЕГОДНЯ 13:53 2019-06-17T13:53:35+03:00

В Ярославской области за май 17 человек заразились боррелиозом от клещей. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Такие данные приводит «Ярославльстат» по итогу за май

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В Ярославской области 17 человек заразились боррелиозом от клещей. Такие данные приводит «Ярославльстат» по итогу за май.

В сравнении с тем же периодом прошлого года количество укушенных и заболевших меньше в этом году меньше.

- От укусов клещей в мае 2019 года пострадали 3276 человек, 611 из них – несовершеннолетние. В мае 2018 года – 4649 и 940 случаев соответственно. Заболеваемость населения клещевым боррелиозом (болезнью Лайма) составила 17 случаев против 19 в 2018 году, - сообщается на сайте «Ярославльстата».

При этом ведомство отмечает, что по сравнению с прошлым годом в регионе в январе-мае сократилась количество заболевших гонококковой инфекцией, менингококковой инфекцией, пневмонией (внебольничной), ветряной оспой, острыми кишечными инфекциями, педикулезом, респираторно-вирусными инфекциями, туберкулезом. При этом отмечен рост заболеваемости коклюшем, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, энтеровирусными инфекциями, острыми гепатитами, сифилисом, хроническими вирусными гепатитами, болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека, и бессимптомным инфекционным статусом, вызванным вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

НА ЗАМЕТКУ Клещевой боррелиоз или болезнь Лайма – это природно-очаговая инфекция, которая передается при укусах насекомых (клещей) и попадании с их слюной в тело человека особого вида спирохет.

Боррелиоз часто имеет рецидивирующее или хроническое течение, поражая нервную систему, кожные покровы, сердце и скелет. К счастью, летальные случаи возникают не часто.

ИСТОЧНИК KP.RU