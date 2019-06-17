2019-06-17T13:39:59+03:00
Спорт

Ярославская спортсменка Дарья Кувакина завоевала Кубок Мира по кикбоксингу

Девушка стала лучшей в дисциплине «фулл-контакт»
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Фото: Александр Уваров/vk.comФото: Александр Уваров/vk.com
Изменить размер текста:

Спортсменка из Ярославля Дарья Кувакина завоевала Кубок Мира по кикбоксингу в Римини. Чемпионат проходил с 1 по 16 июня и собрал спортсменов из 42 стран.

Даша тренируется в центре физической культуры и спорта «Медведь». Вот, что о ее победе сказал тренер Александр Уваров: «Вот и краткий итог титанической работы и безумных переживаний. Победитель Кубка Мира! Выполнение норматива Мастера спорта международного класса! Спасибо всем, кто нас поддерживал и верил, что мы сможем. Спасибо за помощь в организации поездки!»

Девушка выступала в дисциплине «фулл-контакт», в весовой категории 56 кг.

Поздравляем спортсменку с победой, желаем крепкого здоровья и новых достижений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В центре Ярославля 27 июня ограничат движение
В Ярославле акционерное общество задолжало государству 82 миллиона рублей
В Ярославле хулиганы взломали и ограбили спасательный пост на городском пляже
В Некоузском районе пожар унес жизни двух человек
Схватил и посадил в машину: в Ярославле осудят похитителя невест
На «Кинотавре» показали Ярославль. «Керосин» пришелся по вкусу кинокритикам
«Ярославльстат» сообщил о росте зарплат: в каких сферах платят больше всего
Составлен рейтинг, где отдохнуть летом россиянам
В Ярославской области 17 человек заразились боррелиозом от клещей
В Ярославле пьяный бомж заколол ножницами собутыльника и бросил его на улице
За проволочки с выдачей лекарств в Ярославской области сотрудникам департамента здравоохранения сделали выговоры
«Ростелеком» помогает малому бизнесу перейти на онлайн-кассы до 1 июля
В Ярославле стартует строительство улицы Панина
Руководителем «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» Ярославля назначен Ярослав Овчаров
Мэр Ярославля в прямом эфире уволил директора муниципальной управляющей компании
В перевернувшейся «Лагуне» под Ярославлем погиб мужчина
Ярославец прописал в своей квартире толпу мигрантов и попал под статью
В Ярославской области госпитализировали женщину, которая перевернулась в машине
В Ярославле задержали закладчика с 78 граммами героина
Под Ярославлем с трассы вылетела «Рено Лагуна»
На что он надеялся? В Ярославле пьяный водитель пытался откупиться от ДПС за 600 рублей
Под Ярославлем вдребезги разбились две легковушки: есть пострадавшие
Заходит как-то мэр Ярославля в подворотню, а там…
Куда в Ярославле пропали уродливые безрукие гипсовые женщины?
Вор-рецидивист отправится в колонию строгого режима за серию краж и мошенничество