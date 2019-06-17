Ярославская спортсменка Дарья Кувакина завоевала Кубок Мира по кикбоксингу

СЕГОДНЯ 13:39 2019-06-17T13:39:59+03:00

Изменить размер текста: A A

Спортсменка из Ярославля Дарья Кувакина завоевала Кубок Мира по кикбоксингу в Римини. Чемпионат проходил с 1 по 16 июня и собрал спортсменов из 42 стран.

Даша тренируется в центре физической культуры и спорта «Медведь». Вот, что о ее победе сказал тренер Александр Уваров: «Вот и краткий итог титанической работы и безумных переживаний. Победитель Кубка Мира! Выполнение норматива Мастера спорта международного класса! Спасибо всем, кто нас поддерживал и верил, что мы сможем. Спасибо за помощь в организации поездки!»

Девушка выступала в дисциплине «фулл-контакт», в весовой категории 56 кг.

Поздравляем спортсменку с победой, желаем крепкого здоровья и новых достижений.

ИСТОЧНИК KP.RU