2019-06-17T13:34:53+03:00
Происшествия

В Ярославле пьяный бомж заколол ножницами собутыльника и бросил его на улице

Прохожие нашли мужчину на улице и вызвали скорую
Екатерина РЯБЦЕВА
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52-летнего подозреваемого задержала полиция52-летнего подозреваемого задержала полицияФото: Иван ВИСЛОВ
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Двое ярославцев выпивали на Угличской улице. Между собутыльниками завязался конфликт, который перерос в драку. Агрессивный мужчина схватил ножницы и порезал своего приятеля. 32-летнего ярославца прохожие нашли на улице. Они вызвали скорую.

52-летнего подозреваемого задержала полиция. Бездомный нигде не работает, и уже был судим. Его заключили под стражу.

– Следственным подразделением ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – сообщили в ведомстве.

Пьяная потасовка может закончиться реальным тюремным сроком до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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