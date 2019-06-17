В Ярославле пьяный бомж заколол ножницами собутыльника и бросил его на улице
Двое ярославцев выпивали на Угличской улице. Между собутыльниками завязался конфликт, который перерос в драку. Агрессивный мужчина схватил ножницы и порезал своего приятеля. 32-летнего ярославца прохожие нашли на улице. Они вызвали скорую.
52-летнего подозреваемого задержала полиция. Бездомный нигде не работает, и уже был судим. Его заключили под стражу.
– Следственным подразделением ОМВД России по Кировскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», – сообщили в ведомстве.
Пьяная потасовка может закончиться реальным тюремным сроком до десяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU