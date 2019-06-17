В Ярославле стартует строительство улицы Панина

СЕГОДНЯ 12:33 2019-06-17T12:33:51+03:00

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В Ярославле начались работы в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В настоящее время уже начался ремонт Республиканской улицы. Кроме того, на этой неделе подрядчик приступит к строительству нового участка улицы Панина – между улицей Строителей и Тутаевским шоссе.

- «Ярдормост» приступит к строительству новой дороги протяженностью 700 метров. В будущем она позволит разгрузить Ленинградский проспект и Тутаевское шоссе, - директор областного департамента дорожного хозяйства Евгений Моисеев.

Также в рамках проекта в Ярославле будет отремонтированы Красноперекопский переулок (от Ленинградского проспекта до 2-й Красноперевальской улицы), проспект Дзержинского (от Ленинградского проспекта до улицы Громова), улица Гагарина (от Московского проспекта до юго-западной окружной дороги), улица Угличская (от Чкалова до Володарского), Тутаевское шоссе (от улицы Елены Колесовой до Большой Норской)проезд улицы Лескова (от проспекта Фрунзе до улицы Дядьковской), Красноборская улица (от Сахарова до Университетской), Суздальское шоссе. Срок окончания работ по всем объектам – до 20 октября. По Тутаевскому шоссе работы рассчитаны на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU