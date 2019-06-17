Ярославец прописал в своей квартире толпу мигрантов и попал под статью
Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы
Вряд ли мужчина собирался пускать иностранцев в свою квартируФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Нигде не работающий житель Ленинского района поставил на учет в своей квартире 10 иностранных граждан. Фактически мигранты в квартире не проживали, да и на момент регистрации собственник вряд ли собирался предоставлять им свое жилище.
– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», – сообщили в полиции.
Предприимчивый ярославец может отправиться за решетку на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU