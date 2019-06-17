2019-06-17T11:33:27+03:00
Происшествия

Ярославец прописал в своей квартире толпу мигрантов и попал под статью

Теперь ему грозит до трех лет тюрьмы
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Вряд ли мужчина собирался пускать иностранцев в свою квартируВряд ли мужчина собирался пускать иностранцев в свою квартируФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Нигде не работающий житель Ленинского района поставил на учет в своей квартире 10 иностранных граждан. Фактически мигранты в квартире не проживали, да и на момент регистрации собственник вряд ли собирался предоставлять им свое жилище.

– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации», – сообщили в полиции.

Предприимчивый ярославец может отправиться за решетку на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24