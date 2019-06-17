В Ярославле задержали закладчика с 78 граммами героина
Возбуждено уголовное дело
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В Кировском районе полиция задержала 33-летнего жителя Ярославля. У мужчины были с собой 28 свертков с порошком светлого цвета. Вещество отправили в экспертно-криминалистический центр УМВД.
– В свертках находилась смесь, содержащая героин, весом более 78 грамм, – сообщили эксперты.
Полиция выяснила, что фасованные наркотики предназначены для закладок по всему городу. Возбуждено уголовное дело. Идет расследование, устанавливаются причастные к этому преступлению лица.
Если вы знаете что-нибудь о фактах потребления и распространения наркотических веществ, звоните по телефонам 02 и (4852) 73-10-50.
ИСТОЧНИК KP.RU