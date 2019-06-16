На что он надеялся? В Ярославле пьяный водитель пытался откупиться от ДПС за 600 рублей
На мужчину завели уголовное дело
Стражи порядка зафиксировали факт дачи взяткиФото: Иван МАКЕЕВ
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В Ярославле пьяный водитель не смог откупиться от ДПС. Мужчину остановили в Брагино. Чтобы избежать наказания, он додумался предложить сотрудникам 600 рублей. Стражи порядка зафиксировали факт дачи взятки.
- Подразделением дознания ОМВД России по Дзержинскому городскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 291.2 УК РФ. – сообщают в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU