Под Ярославлем вдребезги разбились две легковушки: есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 15:00 2019-06-16T15:00:55+03:00

Полицейские разбираются, по чьей вине произошла авария Фото: УМВД по Ярославской области

В Гаврилов-Ямском районе столкнулись «Лада» и «Рено»

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В минувшую субботу, 15 июня, на трассе в Ярославской области произошло крупное ДТП. На дороге Иваново-Гаврилов-Ям столкнулись две легковушки. Не смогли разъехаться «Лада Калина» и «Рено Сандеро». Удар был такой силы, что обе машины разбились вдребезги.

За рулем отечественной легковушки был 47-летняя женщина, она госпитализирована. 56-летний водитель иномарки пострадал значительно меньше, ему назначено амбулаторное лечение.

Судя по повреждениям, машины столкнулись лоб в лоб. По чьей вине произошла авария, разбираются полицейские

ИСТОЧНИК KP.RU