Под Ярославлем вдребезги разбились две легковушки: есть пострадавшие
В Гаврилов-Ямском районе столкнулись «Лада» и «Рено»
Полицейские разбираются, по чьей вине произошла аварияФото: УМВД по Ярославской области
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В минувшую субботу, 15 июня, на трассе в Ярославской области произошло крупное ДТП. На дороге Иваново-Гаврилов-Ям столкнулись две легковушки. Не смогли разъехаться «Лада Калина» и «Рено Сандеро». Удар был такой силы, что обе машины разбились вдребезги.
За рулем отечественной легковушки был 47-летняя женщина, она госпитализирована. 56-летний водитель иномарки пострадал значительно меньше, ему назначено амбулаторное лечение.
Судя по повреждениям, машины столкнулись лоб в лоб. По чьей вине произошла авария, разбираются полицейские
ИСТОЧНИК KP.RU