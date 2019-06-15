Куда в Ярославле пропали уродливые безрукие гипсовые женщины?
В Ярославле на площади Волкова пропали безрукие цветочные скульптуры.
– Эх, убрались восвояси, – написала в группе «Жесть Ярославль» Вконтакте автор снимка Юлия Налимова.
Горожане поддержали пользовательницу соцсетей и ее саркастический комментарий.
Некоторые считают, что без статуй цветочные конусы теперь похожи на муравейники.
Как только гипсовые женщины появились в городе, ярославцы тут же принялись критиковать их. Власти ответили на критику и твердо решили не убирать клумбы. Однако, мнение горожан, возможно, сыграло решающую роль.
– Мы когда подходили, дам как раз загружали в машину. Я спросила девушку в форме, которая руководила погрузкой, зачем увозят. Она расстроено ответила, что, мол, людям они не понравились почему-то, – пишет в соцсетях девушка, которая видела это своими глазами.
Но не только скульптуры взволновали жителей города. Заинтересовала ярославцев и финансовая сторона вопроса: почему бюджетные деньги уходят на ветер и когда их начнут уже экономить.
ИСТОЧНИК KP.RU