Вор-рецидивист отправится в колонию строгого режима за серию краж и мошенничество

СЕГОДНЯ 18:09 2019-06-15T18:09:52+03:00

Суд учел все обстоятельства и назначил наказание в виде 4 лет и 6 месяцев

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С июля по декабрь 41-летний житель Рыбинска совершил 5 краж и одно мошенничество.

– По каждому эпизоду потерпевшим причинен значительный ущерб, общая сумма которого превысила 75 тысяч рублей, – прокомментировали в прокуратуре Ярославской области.

Мужчина признал свою вину в полном объеме и согласился с обвинением. Суд учел тот факт, что первое преступление рыбинец совершил, когда только освободился из тюрьмы. Он сидел за аналогичное преступление.

Теперь по решению суда рецидивист отправится за решетку на 4 года и 6 месяцев в колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU