Под Ярославлем перевернулась машина: водитель погиб до приезда медиков
Пассажирка доставлена в больницу
Погибший и пострадавшая являются жителями МосквыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В субботу, 15 июня, в 11 часов недалеко от села Веськово в Переславском районе случилось ДТП. Автомобиль «Мицубиси Паджеро» ехал по пересеченной местности вне дороги. 36-летний водитель не справился с управлением и опрокинул машину. Он погиб на месте до приезда скорой помощи. 38-летняя женщина-пассажир госпитализирована в больницу.
– Участники происшествия являются жителями города Москва, – сообщили в полиции.
На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и врачи. Обстоятельства уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU