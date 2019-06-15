Под Ярославлем перевернулась машина: водитель погиб до приезда медиков

СЕГОДНЯ 15:20 2019-06-15T15:20:17+03:00

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В субботу, 15 июня, в 11 часов недалеко от села Веськово в Переславском районе случилось ДТП. Автомобиль «Мицубиси Паджеро» ехал по пересеченной местности вне дороги. 36-летний водитель не справился с управлением и опрокинул машину. Он погиб на месте до приезда скорой помощи. 38-летняя женщина-пассажир госпитализирована в больницу.

– Участники происшествия являются жителями города Москва, – сообщили в полиции.

На место аварии выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа и врачи. Обстоятельства уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU