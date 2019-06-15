2019-06-15T13:17:55+03:00
Происшествия

После предоплаты не вышли на связь: ярославец хотел купить колеса, но столкнулся с мошенниками

Полиция просит горожан быть внимательными
Екатерина РЯБЦЕВА
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33-летний житель Дзержинского района хотел купить автомобильные колеса. Он нашел объявление о продаже на сайте бесплатных объявлений. Там мужчина написал продавцу, который попросил предоплату. Доверчивый покупатель перевел около 3 тысяч рублей. После этого мошенник перестал выходить на связь.

– По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, – прокомментировали ситуацию в полиции.

Полиция просит вас быть бдительными и внимательными. Не отправляйте предоплату продавцам, размещающим свои объявления на интернет-сайтах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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