2019-06-15T11:50:09+03:00
Общество

В Рыбинске на сутки отключат газ

Список домов, которые останутся без газа
Екатерина РЯБЦЕВА
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Отключение завершится 18 июняОтключение завершится 18 июняФото: Администрация Рыбинска
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17 июня в 9 часов в Рыбинске отключат газ в многоквартирных домах. Отключение связано с проведением работ по переврезке газопровода. Оно продлится до завершения – до 18 июня.

Список домов, которые на сутки останутся без «голубого топлива»:

- ул.Приборостроителей: д.6,8,10,12, 16,18,20,22,24,34,36,40;

- ул.Суркова: д.3,5,7,9,11,19,21;

- ул.Черепанова: д.1,3,5,7,9,11,17,17б;

- пр. Революции: д.2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28а,30,32,34,36,38,40,42,44,46;

- также частный сектор: ул.Бабушкина, Гражданская, Б.Рукавицина, пр.Серова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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