2019-06-15T11:18:28+03:00
Происшествия

У жителя Ярославской области в магазине украли кошелек, в котором была 81 тысяча рублей

Полиция нашла подозреваемую
Екатерина РЯБЦЕВА
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58-летний житель Переславля-Залесского в одном из местных магазинов оставил свой кошелек. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что в кошельке у него было более 81 тысячи рублей. Сотрудники полиции нашли женщину, которая взяла чужое имущество. 52-летняя жительница рассказала, что увидела кошелек, заглянула в него и решила не упускать шанс. Похищенное у нее изъяли.

– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража», – сообщили в полиции.

Идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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