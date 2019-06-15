У жителя Ярославской области в магазине украли кошелек, в котором была 81 тысяча рублей
Полиция нашла подозреваемую
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58-летний житель Переславля-Залесского в одном из местных магазинов оставил свой кошелек. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что в кошельке у него было более 81 тысячи рублей. Сотрудники полиции нашли женщину, которая взяла чужое имущество. 52-летняя жительница рассказала, что увидела кошелек, заглянула в него и решила не упускать шанс. Похищенное у нее изъяли.
– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража», – сообщили в полиции.
Идет расследование.
ИСТОЧНИК KP.RU