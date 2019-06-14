2019-06-14T21:45:24+03:00
Общество

Создатели клумбы у Волковского театра ответили на критику ярославцев

Убирать танцующих девушек не собираются
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Не всем горожанам понравилась новая клумба.Не всем горожанам понравилась новая клумба.Фото: Екатерина РЯБЦЕВА
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Создатели клумбы у Волковского театра в Ярославле ответили на критику со стороны горожан в соцсетях.

- В связи с тем, что 2019 год объявлен в России Годом театра, мы украсили клумбу фигурами танцующих девушек. Убирать их не планируем. Мы же не критикуем постановки в театре, а говорим о креативности решений. И здесь то же самое, - отметила Вера Кореневская, директор предприятия «Горзеленхозстрой», которое отвечает за цветочное оформление города.

Напомним, многим ярославцам не понравилось, как у Волковского театра оформили клумбу, создателей композиции жестко раскритиковали исполнение творческой задумки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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