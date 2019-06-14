На улице Некрасова в Ярославле построят 10-этажный дом

СЕГОДНЯ 21:07 2019-06-14T21:07:14+03:00

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В Ярославле на улице Некрасова собираются построить 10-этажный дом с парковкой на 70 авто. Раньше на этом месте стояло другое здание. Его снесли и теперь готовят площадку под стройку. А вот местные жители опасаются, что расположенные рядом старые дома не выдержат такого соседства.

— Новый дом планируют построить в 25 метрах от моего. Вы представляете, что такое для маленького дома 10 этажей? Меня этот вопрос очень волнует, — опасается местная жительница Ирина Пичугина.

14 июня на место будущей стройки выехали представители мэрии - заместитель мэра по вопросам градостроительства Ринат Бадаев и глава территориальной администрации Кировского и Ленинского районов Александр Трудоношин. — Разрешение на строительство ещё не выдано. Застройщик на данный момент ремонтирует сети, согласовывает проект планировки территории в департаменте градостроительства мэрии Ярославля и в департаменте строительства Ярославской области, — отметил Бадаев.

По словам представителей власти, сейчас проект проходит экспертизу. Явных нарушений для запрета строительства в документации нет.

ИСТОЧНИК KP.RU