По факту смерти пожилой женщины в пожаре ярославский СК завел дело об убийстве
Следственный комитет завел уголовное дело по факту смерти пожилой женщины при пожаре в деревне Суринское Ярославского района Ярославской области. Трагедия произошла 14 июня. Тело погибшей нашли, уже когда огонь был потушен. Это оказалась 83-летняя хозяйка жилища.
- Причиной смерти женщины явилось отравление угарным газом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в СУ СКР по Ярославской области.
Есть версия, что вспыхнувший огонь в доме не был случайностью. Погибшая Валентина Кузьмина несколько лет боролась с предпринимателями, которые развернули бизнес рядом с ее домом. Женщина считала, что техническая база, расположенная в этом месте, отравляет землю и воздух вокруг. Женщина обращалась в разные инстанции и суды.
В рамках расследования дела правоохранители намерены выяснить, что стало причиной пожара и кто виновен в произошедшем. Назначен комплекс судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU