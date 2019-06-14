По факту смерти пожилой женщины в пожаре ярославский СК завел дело об убийстве

СЕГОДНЯ 19:20 2019-06-14T21:10:49+03:00

В деревне Суринское при пожаре погибла пожилая женщина. Фото: МЧС по Ярославской области.

Пенсионерка несколько лет боролась с соседями-бизнесменами

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Следственный комитет завел уголовное дело по факту смерти пожилой женщины при пожаре в деревне Суринское Ярославского района Ярославской области. Трагедия произошла 14 июня. Тело погибшей нашли, уже когда огонь был потушен. Это оказалась 83-летняя хозяйка жилища.

- Причиной смерти женщины явилось отравление угарным газом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», - сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Есть версия, что вспыхнувший огонь в доме не был случайностью. Погибшая Валентина Кузьмина несколько лет боролась с предпринимателями, которые развернули бизнес рядом с ее домом. Женщина считала, что техническая база, расположенная в этом месте, отравляет землю и воздух вокруг. Женщина обращалась в разные инстанции и суды.

В рамках расследования дела правоохранители намерены выяснить, что стало причиной пожара и кто виновен в произошедшем. Назначен комплекс судебных экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU