2019-06-14T16:41:43+03:00
Происшествия

В Ярославской области уже четыре дня ищут мужчину в сланцах

Александр Звонарев пропал в селе Берендеево под Переславлем
Роман РЫЖИКОВ
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Ориентировка: Поисковый отряд «Лиза Алерт» Ярославская область/vk.comОриентировка: Поисковый отряд «Лиза Алерт» Ярославская область/vk.com
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В Ярославской области пропал 44-летний мужчина. 10 июня в селе Берендеево Переславского района исчез Александр Звонарев. С тех пор его местонахождение неизвестно. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Пропавший мужчина высокого роста, около 180 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Был одет в серую футболку, темно-серые спортивные штаны и темные сланцы.

Нужна помощь добровольцев. Если вы знаете, где может находиться мужчина, или видели Александра Звонорева после 10 июня, обратитесь по телефонам: 02, 102 или 112, или по номеру 8 800 700 54 52

ИСТОЧНИК KP.RU

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