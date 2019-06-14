2019-06-14T15:48:01+03:00
Происшествия

В Ярославской области поймали военного-взяточника

Он за деньги отпускал солдат в увольнение
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области поймали военного-взяточника.В Ярославской области поймали военного-взяточника.
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В Ярославской области поймали военного-взяточника. Расследованием дела занимался военный следственный отдел Следственного комитета России по Ярославскому гарнизону.

По данным правоохранителей, командир инженерно-саперной роты войсковой части, расположенной в Ростове Великом, брал с военнослужащих деньги за то, что они уходили в суточные увольнения. На данный момент известно о четырех таких фактах, которые произошли в период с 19 августа 2018 года по 14 января 2019 года. Взятки были не слишком большими – меньше 10 тысяч рублей.

- Исследовав собранные следствием доказательства, Ярославский гарнизонный военный суд признал капитана виновным в совершении преступлений, - сообщили в Следственного комитета России по Ярославскому гарнизону.

В качестве наказания мужчине назначили штраф в размере пятидесяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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