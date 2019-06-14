Больного туберкулезом ярославца принудительно поместили в больницу
В Ярославле сотрудники судебных приставов принудительно поместили больного туберкулезом в диспансер. Мужчина длительное время отказывался от прохождения лечения и сбегал из больниц. Больной свободно общался с соседями и посещал общественные места, что создавало угрозу для здоровых горожан.
- Судом было вынесено решение о принудительной госпитализации в медицинское учреждение ГБУЗ ЯО «Областную клиническую туберкулезную больницу», - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - На основании исполнительного документа судебный пристав направил уведомление гражданину об исполнении решения суда.
Мужчина вновь отказался проходить лечение и проигнорировал решение суда. Приставы выехали по месту жительства больного и в принудительном порядке доставили его в больницу. Теперь мужчину ждёт длительный курс лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU