Больного туберкулезом ярославца принудительно поместили в больницу

СЕГОДНЯ 15:13 2019-06-14T15:13:39+03:00

Больной общался с соседями и посещал общественные места, что создавало угрозу для здоровых горожан. Фото: Управление Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

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В Ярославле сотрудники судебных приставов принудительно поместили больного туберкулезом в диспансер. Мужчина длительное время отказывался от прохождения лечения и сбегал из больниц. Больной свободно общался с соседями и посещал общественные места, что создавало угрозу для здоровых горожан.

- Судом было вынесено решение о принудительной госпитализации в медицинское учреждение ГБУЗ ЯО «Областную клиническую туберкулезную больницу», - рассказали в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области. - На основании исполнительного документа судебный пристав направил уведомление гражданину об исполнении решения суда.

Мужчина вновь отказался проходить лечение и проигнорировал решение суда. Приставы выехали по месту жительства больного и в принудительном порядке доставили его в больницу. Теперь мужчину ждёт длительный курс лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU