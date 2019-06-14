2019-06-14T14:23:25+03:00
Общество

На улицах Ярославля могут появиться официальные доски объявлений

В правительстве обсудили тему наружной рекламы
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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На улицах Ярославля могут появиться официальные доски объявлений.На улицах Ярославля могут появиться официальные доски объявлений.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На улицах Ярославля могут появиться официальные доски объявлений. Поручение проработать эту тему мэру Ярославля Владимиру Волкову дал губернатор региона Дмитрий Миронов на заседании правительства 13 июня. К такой идее власти пришли, обсуждая тему стихийной заклейки рекламными листовками жилых домов и остановок.

Также в правительстве подвели итоги работы созданной в 2018 году единой региональной системы в сфере наружной рекламы.

– Думаю, ни у кого нет сомнений в том, что самовольной рекламе не должно быть места на улицах наших городов и поселков, а разрешенные конструкции необходимо умело вписывать в городское пространство, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Тем не менее, до недавнего времени на территории региона не существовало единого подхода к размещению наружной рекламы. Муниципальные образования действовали не согласовано. После передачи полномочий на региональный уровень, нам удалось создать единую прозрачную систему в этой сфере. Это важно для формирования благоприятного бизнесклимата и социально-экономического развития территорий.

В прошлом году была утверждена единая схема размещения конструкций на территории области. В нее включили 1791 рекламное место. При этом было демонтировано более 1300 незаконных конструкций. Утверждены единые типы и виды рекламных конструкций, порядок проведения торгов на право их установки и эксплуатации, методика расчета размера платы за это, типовой проект договора. В течение трех ближайших лет в схему планируют добавить еще около 100 точек, в том числе на трассе «Холмогоры».

ИСТОЧНИК KP.RU

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