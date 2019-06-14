На улицах Ярославля могут появиться официальные доски объявлений
На улицах Ярославля могут появиться официальные доски объявлений. Поручение проработать эту тему мэру Ярославля Владимиру Волкову дал губернатор региона Дмитрий Миронов на заседании правительства 13 июня. К такой идее власти пришли, обсуждая тему стихийной заклейки рекламными листовками жилых домов и остановок.
Также в правительстве подвели итоги работы созданной в 2018 году единой региональной системы в сфере наружной рекламы.
– Думаю, ни у кого нет сомнений в том, что самовольной рекламе не должно быть места на улицах наших городов и поселков, а разрешенные конструкции необходимо умело вписывать в городское пространство, – отметил губернатор Дмитрий Миронов. – Тем не менее, до недавнего времени на территории региона не существовало единого подхода к размещению наружной рекламы. Муниципальные образования действовали не согласовано. После передачи полномочий на региональный уровень, нам удалось создать единую прозрачную систему в этой сфере. Это важно для формирования благоприятного бизнесклимата и социально-экономического развития территорий.
В прошлом году была утверждена единая схема размещения конструкций на территории области. В нее включили 1791 рекламное место. При этом было демонтировано более 1300 незаконных конструкций. Утверждены единые типы и виды рекламных конструкций, порядок проведения торгов на право их установки и эксплуатации, методика расчета размера платы за это, типовой проект договора. В течение трех ближайших лет в схему планируют добавить еще около 100 точек, в том числе на трассе «Холмогоры».
ИСТОЧНИК KP.RU