В Ярославской области ликвидировали утечку битума в Волгу
В Ярославской области ликвидировали утечку битума в Волгу. ЧП произошло в Тутаеве. Здесь вдоль берега в районе льнокомбината «Тульма» нашли остатки вещества в воде. Битум осел на водной растительности и камнях примерно на расстоянии 7-10 метров вниз по течению. На поверхности реки видны радужные разводы.
Оказалось, прорвало трубу с битумом. По предварительным данным, труба идет от котельной льнокомбината, которая сейчас не используется. Однако, видимо, внутри трубы остались нефтепродукты.
Ликвидацией утечки занимались специалисты МЧС Тутаева и работники «Тульмы».
- На берегу реки в месте прорыва трубы наличие битума не отмечено. Слой песка, загрязненный нефтепродуктами снят и вывезен для утилизации, - сообщила главный специалист комитета экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Надежда Кабакова.
Материалы обследования будут направлены для проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU