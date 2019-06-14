СЕГОДНЯ 13:56 2019-06-14T13:56:21+03:00

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В Ярославской области ликвидировали утечку битума в Волгу. ЧП произошло в Тутаеве. Здесь вдоль берега в районе льнокомбината «Тульма» нашли остатки вещества в воде. Битум осел на водной растительности и камнях примерно на расстоянии 7-10 метров вниз по течению. На поверхности реки видны радужные разводы.

Оказалось, прорвало трубу с битумом. По предварительным данным, труба идет от котельной льнокомбината, которая сейчас не используется. Однако, видимо, внутри трубы остались нефтепродукты.

Ликвидацией утечки занимались специалисты МЧС Тутаева и работники «Тульмы».

- На берегу реки в месте прорыва трубы наличие битума не отмечено. Слой песка, загрязненный нефтепродуктами снят и вывезен для утилизации, - сообщила главный специалист комитета экологического надзора департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Надежда Кабакова.

Материалы обследования будут направлены для проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU