2019-06-14T13:25:25+03:00
Происшествия

В Ярославской области поймали наркобарона с запрещенными веществами и оружием

Ему грозит пожизненное заключение
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области поймали наркобарона с запрещенными веществами и оружием.В Ярославской области поймали наркобарона с запрещенными веществами и оружием.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ярославской области задержали крупного наркоторговца. 39-летнего жителя Подмосковья остановили на трассе М8 в Переславском районе. В операции принимали участие сотрудники регионального УФСБ и полиции. Произошло это летом прошлого года. При обысках в его квартире нашли более 6 кг героина, 4,5 кг гашиша, более 900 гр. амфетамина, более 800 гр. МДМА, около 300 гр. метадона, 150 гр. кокаина и около 400 гр. марихуаны.

- Общая масса обнаруженных и изъятых наркотических средств составила более 13,5 кг. Установлено, что данная партия наркотических средств предназначалась для сбыта на территории Ярославского и других регионов бесконтактным способом, посредством так называемых «закладок», - рассказали в УМВД России по Ярославской области. Кроме того, мужчина хранил у себя целый боевой арсенал - три гранаты, автомат Калашникова с глушителем, револьвер 1985 года, два самодельных пистолета и 298 патронов.

Сейчас наркобарон находится под стражей. Расследование его преступлений завершено, дело передано в суд. За сбыт наркотиков в особо крупном размере ему грозит пожизненное лишение свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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