2019-06-14T13:08:27+03:00
Экономика

В Ярославской области народ поехал жить в села

Впервые за 10 лет отмечен прирост сельского населения
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославской области начало расти сельское население.В Ярославской области начало расти сельское население.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Народ потянулся в село. В Ярославской области в прошлом году впервые за 10 лет отмечен прирост сельского населения – на 1300 человек. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона Валерий Холодов на депутатских слушаний по вопросам развития агропромышленного комплекса в областной думе.

– Средняя заработная плата в сельском хозяйстве по итогам 2018 года составила более 26 тысяч рублей, что на 11% выше, чем годом ранее, – отметил Холодов.

Также, по словам чиновника, за два последних года в области появилось 82 новых сельскохозяйственных производства объекта, на 17 предприятиях прошла модернизация и реконструкция, создано более двух тысяч рабочих мест. В ближайшее время в регионе планируют разработать региональную программу по дальнейшему развитию сельских территорий.

Напомним, Ярославская область стала лучшей в ЦФО по производству яиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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