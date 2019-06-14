Лучшие по яйцам: Ярославская область заняла первое место в ЦФО по их производству

СЕГОДНЯ 12:55 2019-06-14T12:55:49+03:00

За прошлый год в регионе курицы снесли более 2 миллиардов яиц

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Ярославская область стабильно занимает первое место в Центральном Федеральном округе и второе место в России по производству яиц. Об этом сообщил заместитель председателя правительства региона Валерий Холодов на состоявшихся 13 июня в Ярославской областной Думе депутатских слушаний по вопросам развития агропромышленного комплекса.

– За прошлый год в регионе произведено более двух миллиардов яиц, – сказал Холодов.

В целом за 2018 год вырос объем производства сельскохозяйственной продукции - на 2,5 процента и составил почти 33 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU