2019-06-14T12:34:55+03:00
Общество

В Ярославле каждому ребенку дадут по 9300 рублей на дополнительное образование

Чтобы воспользоваться деньгами, нужно оформить специальный сертификат
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Сертификат дополнительного образования даст возможность детям посещать кружки и секции абсолютно бесплатно.Сертификат дополнительного образования даст возможность детям посещать кружки и секции абсолютно бесплатно.Фото: Сергей ГАПОН
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Стали известны суммы, которые государство готово потратить на дополнительное образование детей Ярославской области. В каждом районе эта цифра своя. В Ярославле размер финансовой поддержки составил 9300 рублей в год. Это деньги, которыми родители могут оплатить занятия в кружках и секциях для своих детей. Воспользоваться ими можно, оформив сертификат дополнительного образования. Без этого документа с нового учебного года бесплатное посещение кружков и секций в ярославской области станет невозможно.

– В нашем регионе в рамках нацпроекта «Образование» внедряется система персонифицированного дополнительного образования, – пояснила директор департамента Ирина Лобода. – Сертификат не материален – по сути, это запись в специальном реестре, которая гарантирует и закрепляет право ребенка заниматься в кружках и секциях за счет государства. Работа ориентирована на достижение цели, поставленной в Указе президента России Владимира Путина, – к 2020 году вовлечь 70-75% детей в возрасте от 5 до 18 лет в занятия по дополнительным образовательным программам.

Сейчас идет апробация системы. В регионе уже выдано 95842 сертификата. Их получили 58% детей. Сертификат выдается бесплатно детям от 5 до 18 лет один раз до достижения совершеннолетия. Если ребенку уже исполнилось 14 лет, он может оформить документ самостоятельно. Объем услуг и сумма на сертификате отражаются в личном кабинете ребенка. При этом деньги нельзя накопить, обналичить или передать кому-то. В ближайшее время начнет работу телефон «горячей линии» по вопросам получения документа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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