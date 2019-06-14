2019-06-14T12:16:37+03:00
Общество

Гастрономический фестиваль, авиашоу, спектакли под открытым небом: День города в Рыбинске будет посвящен театру

Гостям праздника готовят массу сюрпризов и развлечений
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Фото: администрация Рыбинска.Фото: администрация Рыбинска.
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Администрация Рыбинска сообщила, что началась подготовка к Дню города. В этом году он состоится 3 августа и будет посвящен Году татра в России.

- Настоящий театр под открытым небом развернется на Аллее Славы. Здесь также запланирован фестиваль «ТЕАТРальная ПАРКовка», выставка, театральные и литературные квесты, мастер-классы по театральной кукле, бутафории. Также будет организована работа фотозон, - рассказали в администрации города.

Также в праздничный день по улице Крестовой пройдет театрализованное шествие, на площади имени Дерунова развернется гастрономический фестиваль, на Красной площади - праздник «Ярманка на Красной», На акватории Волги состоится фестиваль-реконструкция бурлацкой жизни «Эй, ухнем...», водный праздник, авиашоу. Полная программа праздника станет известна ближе к дню его проведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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