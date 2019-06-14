2019-06-14T12:08:49+03:00
Общество

Ярославец три дня не мог расстаться с телом умершей супруги, а потом тайно его захоронил

Женщина умерла у себя дома
Екатерина РЯБЦЕВА
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На теле погибшей следов насильственной смерти не обнаруженоНа теле погибшей следов насильственной смерти не обнаруженоФото: Андрей МИРЕЙКО
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Семейная пара из села Аббакумцево Ярославской области жила в счастливом браке. 6 июня 2019 года 48-летняя женщина скончалась дома. Супруг очень переживал и три дня не мог принять никакое решение, оставаясь вместе с телом погибшей в их жилище. Спустя время он пошел на местное кладбище, вырыл там могилу и захоронил любимую женщину. Ни о ее гибели, ни о причинах, ни о похоронах он никому не рассказал.

В СУ СК РФ по Ярославской области сообщили, что тело обнаружено без внешних признаков насильственной смерти

– По данному факту Ярославским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка. Следователем выполняются необходимые проверочные мероприятия. Выясняются все обстоятельства произошедшего, – поделились в ведомстве.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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