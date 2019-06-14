Губернатор Ярославской области сказал спасибо медработникам

СЕГОДНЯ 12:05 2019-06-14T12:17:41+03:00

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13 июня в Ярославле прошло торжество в честь Дня медицинского работника. Представителей сферы здравоохранения с профессиональным праздником лично поздравил губернатор области Дмитрий Миронов.

– Я хочу сказать спасибо тем, кто присутствует сегодня в этом зале, и тем, кто сейчас находится у операционных столов и дежурит в бригадах «Скорой помощи», – всем ярославским медикам. Вы делаете большое и нужное дело: спасаете жизни, помогаете ярославцам восстановить здоровье, – сказал в поздравительной речи Миронов. – Даже сегодня, когда современная техника выполняет множество сложных исследований, правильный диагноз больному способен поставить только опытный и квалифицированный врач.

В честь праздника лучших врачей наградили за заслуги. Были отмечены главные врачи трех районных больниц: Бурмакинской № 1 – Галина Анисимова, Некоузской ЦРБ – Лидия Лебедева, Любимской ЦРБ – Татьяна Якунина. А также врач детского диагностического отделения Центральной городской больницы Ярославля Ольга Зайцева, заведующий отделением скорой помощи Тутаевской ЦРБ Юрий Широков, заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Областного перинатального центра Марина Ковалева. Еще 15 медицинских работников удостоены почетных грамот губернатора.

ИСТОЧНИК KP.RU