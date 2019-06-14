В Ярославской области машина врезалась в лося: пострадал ребенок
ДТП произошло в Угличском районе
Девочка пострадала в ДТП с лосем в Ярославской области. Фото: УМВД по Ярославской области.
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13 июня в Ярославской области произошло серьезное ДТП. Около 23 часов в Угличском районе на дороге Сергиев Посад - Череповец ВАЗ-213100 врезался в лося. Животное выбежало на дорогу, и 36-летний водитель машины не успел затормозить. В аварии пострадал ребенок, находившийся в автомобиле – 11-летняя девочка.
- Ребенок нуждается в амбулаторном лечении, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.
Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Ярославле на Московском проспекте перевернулась иномарка, уходя от столкновения с пешеходом.
ИСТОЧНИК KP.RU