2019-06-14T11:37:53+03:00
Происшествия

В Ярославской области машина врезалась в лося: пострадал ребенок

ДТП произошло в Угличском районе
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Девочка пострадала в ДТП с лосем в Ярославской области. Фото: УМВД по Ярославской области.Девочка пострадала в ДТП с лосем в Ярославской области. Фото: УМВД по Ярославской области.
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13 июня в Ярославской области произошло серьезное ДТП. Около 23 часов в Угличском районе на дороге Сергиев Посад - Череповец ВАЗ-213100 врезался в лося. Животное выбежало на дорогу, и 36-летний водитель машины не успел затормозить. В аварии пострадал ребенок, находившийся в автомобиле – 11-летняя девочка.

- Ребенок нуждается в амбулаторном лечении, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Ярославле на Московском проспекте перевернулась иномарка, уходя от столкновения с пешеходом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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