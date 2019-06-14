В Ярославской области 28-летнтяя женщина соблазнила подростка

СЕГОДНЯ 11:32 2019-06-14T11:32:28+03:00

За связь с 16-летним ее ждет уголовное дело

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В Ярославской области новый секс-скандал. 28-летняя женщина совратила 16-летнего подростка. Вернее, 15-летнего – парню было именно столько, когда в декабре прошлого года он начал «встречаться» с опытной партнершей. Что интересно, заявление в полицию написала тетя подростка.

- Интересно, что о своем совращении думает сам «совращенный», - задаются вопросом пользователи соцсетей.

Однако, точно известно, что думает о связи с несовершеннолетними закон.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.- сообщили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Как передают наши коллеги из 76.ру, у женщины двое малолетних детей.

ИСТОЧНИК KP.RU