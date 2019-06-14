Ярославец угнал машину собутыльника, чтобы съездить за «догонкой»

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-14T11:04:01+03:00

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За рулем представили власти обнаружили пьяного мужчину. Выяснилось, что незадолго до этого водитель выпивал с незнакомцем. Дойдя до определенной стадии, он попросил у собутыльника ключи от его автомобиля, чтобы привезти еще горячительного. Тот отказал и уснул. Новый приятель решил проявить самостоятельность, завел чужую машину и поехал в магазин. По пути он и встретился с полицейскими.

– Отделом дознания МО МВД России «Тутаевский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», – рассказали в ведомстве.

Подозреваемый дал признательные показания. Теперь он может отправиться за решетку на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU