В Рыбинске соседи устроили стрельбу, не поделив место на парковке

СЕГОДНЯ 11:02 2019-06-14T11:02:04+03:00

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В Рыбинске конфликт из-за парковочного места закончился стрельбой. Происшествие случилось вечером 12 июня. Двое мужчин, живущих в одном доме на улице Набережная Космонавтов, поругались из-за занятого одним из них парковочного места во дворе. Дошло до того, что один из участников ссоры стал угрожать другому травматическим пистолетом. И в итоге открыл стрельбу. Мужчина ранил соседа в ногу. При этом случайно попал и себе в руку. В итоге медицинская помощь потребовалась обоим. - Травматическое оружие изъято. В настоящее время по данному факту проводится проверка, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU