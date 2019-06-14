2019-06-14T11:02:04+03:00
Происшествия

В Рыбинске соседи устроили стрельбу, не поделив место на парковке

Обоим участникам ссоры потребовалась медицинская помощь
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Два соседа устроили стрельбу из-за места на парковке.Два соседа устроили стрельбу из-за места на парковке.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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В Рыбинске конфликт из-за парковочного места закончился стрельбой. Происшествие случилось вечером 12 июня. Двое мужчин, живущих в одном доме на улице Набережная Космонавтов, поругались из-за занятого одним из них парковочного места во дворе. Дошло до того, что один из участников ссоры стал угрожать другому травматическим пистолетом. И в итоге открыл стрельбу. Мужчина ранил соседа в ногу. При этом случайно попал и себе в руку. В итоге медицинская помощь потребовалась обоим. - Травматическое оружие изъято. В настоящее время по данному факту проводится проверка, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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