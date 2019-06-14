2019-06-14T10:23:15+03:00
Происшествия

Ярославна поверила мошенникам и перевела 100 тысяч рублей предоплаты за дачный участок

Полиция возбудила уголовное дело
Екатерина РЯБЦЕВА
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В интернете на одном из бесплатных сайтов объявлений разместили информацию о продаже дачного участка. 62-летняя жительница Ярославского района заинтересовалась покупкой и решила отправить предоплату, как просили продавцы. Размер предоплаты составил около 100 тысяч рублей. После того, как женщина перевела эти деньги, мошенники перестали выходить на связь. Расстроенная жительница отправилась в полицию.

– Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», – сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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