Ради детей: отцы и полицейские проверили безопасность маршруток в Ярославле

СЕГОДНЯ 09:03 2019-06-14T09:03:50+03:00

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Ярославский "Отцовский патруль" вышел на проверку маршруток в Дзержинском районе. К социально активным папам 13 июня присоединились полицейские, чиновники и представители уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области.

- В прошлом году на территории области зарегистрировано 224 ДТП с участием детей. Из них 22 ДТП произошли по вине детей, 202 по вине взрослых, - рассказал Михаил Крупин, уполномоченный по правам ребенка. - Потому аппарат уполномоченного и «Отцовский патруль» запустили акцию «Внимание дети!», в рамках которой мы призываем водителей к особенно ответственному отношению к подрастающему поколению.

Объединенный отряд проверил 24 маршрутки и всего в двух нашел нарушения. В обеих проверяющие недосчитались огнетушителя. Водителей оштрафовали на 500 рублей, а на хозяев маршруток завели административное дело. Этот рейд приурочили к летним каникулам. Но ГИБДД так проверяет маршрутки каждую неделю, так что можно надеяться, что они более-менее безопасны.

ИСТОЧНИК KP.RU