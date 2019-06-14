2019-06-14T07:55:50+03:00
Общество

Вот грязнули! Ярославская прокуратура накажет предприятия за мусор и выхлопы

Заводы и автобусная компания вредят природе
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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За мусор предприятиям придется заплатитьЗа мусор предприятиям придется заплатитьФото: Прокуратура Ярославской области
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Прокуратура в Ярославле вышла на рейд против вредителей природе. Они проверили четыре предприятия и везде нашли нарушения.

- Прокуратурой Красноперекопского района г. Ярославля проведена проверка природоохранного законодательства в АО «ПАТП № 1 г.Ярославля», ЗАО «Ярославский завод вентиляционных изделий», ООО «Арвато Рус», ООО «Завод Маркон», - рассказали в ярославской прокуратуре.

Больше всех перед природой и законом, по мнению проверяющих, провинилось «ПАТП № 1». Там не было даже плана, как сделать их работу менее вредной для окружающей среды. И не были назначены ответственные за отслеживание погоды. Эти люди должны были предупреждать о плохой погоде тех, кто регулирует выбросы. Кроме того, у «ПАТП № 1» нашли несанкционированную свалку. Но этим грешили и остальные предприятия, которые проверили в этом рейде. Всего прокуратура завела семь административных дел. За свалки придется заплатить до 100 тысяч рублей, а за загрязнение - до 250 тысяч. И, возможно, прокуратура приостановит работу какого-то из этих предприятий, если решит, что вред слишком велик. Паузу можно поставить на срок до 90 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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